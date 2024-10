Strade, tempi stretti per i lavori 

Il tempo stringe per la Provincia che deve appaltare i lavori finanziati con le risorse ricevute dal Ministero dei Trasporti per risanare le disastrate strade provinciali dell’Alto Oristanese e terminare i lavori improrogabilmente entro dicembre di quest’anno.

Il rischio concreto è di perdere i finanziamenti, per questo motivo il neo amministratore straordinario della Provincia Battista Ghisu, appena entrato a governare, ha sollecitato gli uffici ad accelerare le procedure di appalto per sistemare le strade dei territori di Ghilarza, Neoneli, Milis, Bonarcado, Santu Lussurgiu e Paulilatino, e ora si attendono gli esiti. Per Ollastra e Siapiccia il bando di gara sarà pubblicato a breve.

Le risorse

In ballo ci sono 3 milioni e 700mila euro, provenienti dal Ministero Trasporti, per il rifacimento della pavimentazione stradale, le opere di regolarizzazione, rinforzo e messa in sicurezza, ri-sagomatura, ripristini e segnaletica orizzontale per una quarantina di chilometri di dissestate strade provinciali: arterie che attendono da troppo tempo ormai un intervento di manutenzione non più rimandabile, per garantire gli standard di sicurezza della circolazione veicolare.

I paesi

Nel dettaglio 1 e 417mila euro saranno destinati per sistemare la strada provinciale 15 Ghilarza-Neoneli fino all’innesto con la statale 388. Quindi 1 milione e 420mila euro andranno alle provinciali 9 tra Milis e Bauladu, nella provinciale 15 al bivio con la strada 9 e la 16 in direzione di Seneghe; lungo la strada 65 da Santu Lussurgiu a Paulilatino, quindi nella strada 11 che da Bonarcado conduce a Paulilatino. Infine la tanto agognata rotatoria all’ingresso di Milis nell’incrocio tra le provinciali 15 e 14, recentemente teatro di diversi incidenti, addirittura mortali.

Ancora, 830mila euro invece sono destinati alla manutenzione della provinciale 87 fino al bivio con la provinciale 39 in territorio di Ollastra e Siapiccia, per questo intervento però la gara non è stata ancora bandita. Si tratta di lavori che non possono più essere rinviati vista la pericolosità delle strade, e soprattutto sono indispensabili per migliorare la sicurezza e scorrevolezza del traffico, assicurare l’incolumità degli automobilisti che vi transitano quotidianamente.

Il commissario

Consapevole del gravoso impegno, Ghisu spiega: «Ho assunto da poco l’incarico ma ho già incalzato gli uffici per sveltire le procedure e non perdere i finanziamenti ministeriali. Farò ricognizione di altre risorse disponibili nel bilancio provinciale, non solo finanziamenti regionali; quindi per intervenire nelle strade che hanno più urgenza. È necessario un cambio di passo dell’Ente, mi impegno a garantire massima operatività con attenzione particolare alla sicurezza stradale, per tutelate l’incolumità degli automobilisti e ridurre i contenziosi».

Joseph Pintus

