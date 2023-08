Strade, teatri e chiese: ecco 20 milioni 

La parte economicamente più consistente mette a bilancio due milioni di euro che serviranno per la riqualificazione del primo lotto di viale Monastir. Poi ci sono altri due milioni per l’edilizia convenzionata di via Boito, un milione per lavori sugli impianti di illuminazione pubblica, 250mila euro per mettere in sicurezza il costone roccioso di Monte Mixi e anche 60mila euro per lavori di ripristino dell’area cani del Poetto. Il resto delle risorse inserite nella variazione di bilancio da circa 20 milioni nell’ultima riunione del Consiglio prima della pausa estiva, conferma gli aiuti a famiglie e imprese, l’impegno per lo sport (con un milione di euro per l’impiantistica e l’acquisto di attrezzature) e, grazie alla minoranza di centrosinistra, ridiscute la possibilità di riaprire gli spazi della cultura (70mila euro per il Teatro civico e 500mila per quello della Vetreria), libera 200mila per la riqualificazione di piazza Galilei (per ora la progettazione).

L’ok

Il sindaco Paolo Truzzu incassa il sì di tutta maggioranza alla “manovrina” realizzata con i soldi dell’avanzo di bilancio e ottiene un tiepido “appoggio” da parte dell’opposizione che decide di non votare contro ma con il voto di astensione dà comunque un giudizio politico negativo all’amministrazione. «In generale», dice il sindaco, «la scelta fatta come amministrazione è stata quella di andare a utilizzare le risorse per coprire interventi che erano già in corso d’opera e aveano bisogna di risorse per portarli a compimento». «Va benissimo che ogni anno vengano ristanziate risorse su interventi fondamentali, ma questo testimonia che in queste variazioni ci troviamo a discutere sempre le stesse tematiche. Registriamo ancora una volta la vostra incapacità di gestire anche le opere più banali, come il ponte ciclopedonale, mentre servirebbe un’accelerazione per completare gli interventi», dice Francesca Ghirra, spiegando le ragione (politica) del voto di astensione dell’opposizione. «È vero, abbiamo il dovere di andare più veloci, però se certe “partite” finiscono in avanzo non è perché ci giriamo i pollici. La vita degli appalti è questa e spesso siamo costretti a ripostare risorse che sono andate in avanzo per fare investimenti che i cittadini aspettano da tempo», risponde Truzzu. L’esempio è il cantiere del Bastione di Santa Caterina: «Il progetto è stato rifatto sette volte durante la vostra amministrazione», dice anche il sindaco, «perché questo chiedeva la Soprintendenza. Ecco perchè spesso i tempi si allungano»

Gli interventi

Il centrosinistra strappa anche l’accordo per finanziare con 150mila euro la progettazione della “Casa delle madri”, in via Sonnino, più altri 90mila per l’abbattimento delle barriere architettoniche di palazzo Bacaredda. «Se guardiamo gli interventi, possiamo dire che vanno verso un compromesso per la città, cioè su quello che i cittadini ci chiedono. Sono sempre critico nei confronti di questa amministrazione, ma stavolta dico bravo al sindaco che ha dato la possibilità al Consiglio di fare proposte per la città e ottenere dei finanziamenti», sottolinea Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd. «Gli interventi previsti nel bilancio mirano a dare risposte chiare ai bisogni dei cittadini», sottolinea Roberto Mura, capogruppo del Psd’Az. «Tra i vari interventi mi preme evidenziare i 250mila euro per lavori di consolidamento del costone roccioso di Monte Mixi, i 133.500 per la sistemazione dell’incolto di via Ravenna», lo sterrato davanti a Bonaria, alla fine di via Milano, che diventerà un’area verde, «e i 100mila euro per contributo alla parrocchia di Sant’Eulalia per i lavori sul complesso dell’ex chiesa di Santa Lucia».

RIPRODUZIONE RISERVATA