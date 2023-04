«Strade strette, chiediamo il senso unico» 

Strade strette e a doppio senso: anche a Monserrato è un problema. Tanto che Valeria Podda, abitante di via Capo Malfatano, ha avviato una raccolta firme per chiedere al Comune di istituire, dove possibile, i sensi unici.

«Il passaggio di due auto contemporaneamente è impossibile – dice -. Si deve stare attenti a non sfiorarsi, o per evitare liti, fare retromarcia salendo sul marciapiede per permettere all’altra auto di passare. Sempre che non ci siano macchine già in sosta, come capita spesso, visto che in tanti non parcheggiano nei garage privati, creando ulteriore ingorgo. Come me, numerosi cittadini in altre vie hanno lo stesso problema», prosegue, «perciò potrebbero essere d’accordo con me nel chiedere al Comune di togliere il doppio senso, ovviamente dove si può, per rendere più agevole l’entrata e uscita da queste stradine».

Situazione identica anche in via Capo Sperone, via Emiliani e in via Galilei. Qui la strada è ancora più stretta: «Ci siamo abituati, quasi non ci facciamo più caso», dice Flavio Ibba, che vi risiede da tanti anni. «Però ogni qualvolta incrociamo un’altra auto proveniente dal lato opposto, dobbiamo in qualche modo decidere chi deve passare prima: contemporaneamente non è fattibile», osserva. Via Galilei ha due sbocchi su via San Fulgenzio. «Capita spesso che si arriva allo stop e qualcuno entra da via San Fulgenzio senza rallentare. Sono avvenuti dei tamponamenti negli anni, ma ci hanno sempre detto che questa strada non può essere a senso unico».

