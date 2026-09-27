Strade strategiche, i piani di Nizzi e Piu 

La Provincia (e l’assessore regionale Antonio Piu) hanno fretta e adesso sono i sindaci a dover inseguire i progetti top della viabilità gallurese. La premiata ditta Nizzi-Piu sta ingranando la quarta su tutto e fioccano riunioni riservate, convocazioni conferenze di servizi e sedute degli organismi tecnici della Regione per opere viarie di vitale importanza per il Nord Est. Per la Olbia-Tempio c’è già la fase dei vincoli sulle aree propedeutici agli espropri. Il presidente della Provincia Gallura, Settimo Nizzi, ha riunito a Olbia i sindaci di Tempio, Luras, Calangianus, Telti e Sant’Antonio in via riservata per comunicare i dati del nuovo tracciato della Olbia Tempio. Ai primi cittadini è stato chiesto di dare subito il via libera. Sono stati convocati i rappresentanti dei Comuni nel cui territorio ricade la strada (circa 8 chilometri Sant’Antonio, tutti gli altri, Olbia compreso, meno di sei chilometri). Prima di procedere alla progettazione, la Provincia vuole un parere da tutti i primi cittadini. Nel tratto di Luras sono previsti almeno un viadotto e forse anche un tunnel. Il Comune di Sant’Antonio ha già espresso il parere favorevole. I Comuni di Bortigiadas e Tempio sono stati convocati, invece, per le osservazioni sul nuovo tracciato della statale 672 (Sassari Tempio), l’assessore Antonio Piu lavora sul progetto da 220 milioni di euro. Si parla del completamento della 672, con la riqualificazione del tratto della Fumosa, alle porte di Tempio. Il Comune di Bortigiadas, rappresentato dal sindaco Emiliano Deiana, ha già avuto diverse interlocuzioni con la Regione per la questione degli svincoli. Buone notizie anche per la nuova statale 127, nel tratto da Olbia a Monti. È stata convocata una prima conferenza dei servizi.

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