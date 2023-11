Strade, stop a buche e rattoppi 

Buche, avvallamenti, rattoppi fatti male. Sono caratteristiche comuni alle strade di molte città e Monserrato non è da meno. Nei prossimi giorni, in centro, inizieranno i lavori per rifare strade e marciapiedi che ne hanno maggiormente bisogno.

«Per il momento stiamo rifacendo il marciapiede di via Monte Linas, a completamento del vecchio appalto. Qui c’è una scuola e abbiamo deciso di dare priorità ai marciapiedi che si trovano presso i vari plessi scolastici perché vogliamo tutelare la sicurezza dei bambini e dei ragazzini», dichiara l’assessore comunale dei Lavori pubblici Raffaele Nonnoi, il quale fa anche sapere che il Comune sta per iniziare il nuovo appalto che prevede il rifacimento di tante altre strade e marciapiedi, cominciando sempre da quelle messe peggio.

Nuovo appalto

Dal 17 novembre al 31 dicembre è infatti interdetta la circolazione delle auto con divieto di sosta in alcuni punti del centro della città dalla mattina al primo pomeriggio, proprio per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria facente parte del nuovo appalto. Ad essere interessate saranno via Giuseppe Zuddas (il tratto compreso tra piazza Serri e il confine con Selargius), via Capo Comino, via Nerva e i suoi vicoli, via Capo Caccia, via Diocleziano, vico Redentore, vico II Deroma, via Virgilio e vicoli (tratto compreso tra via Properzio e via del Redentore), via Carbonara, via Porto Pino, vico III Redentore, via Deroma e via San Gavino Monreale (tra via Cixerri e via Silio Italico). «Non ci fermiamo mai, vogliamo continuare a rendere più agibili e soprattutto sicure le strade e adeguare i marciapiedi a tutela dei nostri cittadini», sottolinea l’assessore. Questi interventi sono stati programmati dal Comune dopo vari studi e verifiche sul territorio. L’esponente della Giunta Locci ricorda che l’amministrazione interviene ogni anno «con somme ingenti. Sino ad oggi sono stati spesi più di 5 milioni di euro e altri soldi sono stati investiti per i prossimi appalti».

L’anno scorso erano state riqualificate via Sorgono, via Attilio Regolo, via Floro Lucio Anneo, per citarne una parte, quest’anno è toccato, tra le altre, a via Giulio Cesare, nel tratto che da via del Redentore va verso Pirri, quasi per intero in condizioni pessime dopo i lavori per il posizionamento della fibra ottica.

