Tortolì.
17 novembre 2025 alle 00:25

Strade sterrate sulla rotta dei resort 

Porto Frailis: 730mila euro per asfalti e urbanizzazione attesi da trent’anni 

Intorno tutto (o quasi) è moderno. I casermoni a due, tre piani degli anni Settanta sono diventati villette di lusso, buoni affari anche per il mercato immobiliare. Ciò che non è mai cambiato è lo stato delle strade, rimaste sterrati senza urbanizzazione. A ovest di Porto Frailis la viabilità è rimasta da bollino rosso. Le vie Madrid e Buenos Aires sono il manifesto delle criticità, cui l’amministrazione comunale vuole porre rimedio con un intervento da 730mila euro già progettato. Mezzo milione è stato ammesso alla graduatoria regionale degli interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per quelle a elevato rischio idraulico. Gli altri 230mila sono cofinanziati dal Comune.

Il disagio

Via Madrid, traversa di via Porto Frailis che apre verso i più lussuosi resort e hotel e la tenenza della compagnia della Guardia di finanza, è una striscia di terra dove superare i 10 chilometri orari in macchina potrebbe costare caro ai proprietari. Chi abita da queste parti aspetta, da più di mezzo secolo, che il Comune realizzi un’urbanizzazione adeguata alle nuove esigenze maturate con l’incremento demografico. Nell’ambito dell’intervento troverà nuova luce anche l’area verde stretta tra le vie Madrid e Buenos Aires, luogo di ritrovo dei bimbi del quartiere al momento poco attrattiva.

Il sindaco

La novità si aggiunge a quelle dei giorni scorsi con cui l’ente ha annunciato interventi a San Gemiliano, Pirisceddas e via Lussu. «Il progetto - dichiara il sindaco, Marcello Ladu - esprime la volontà di mettere fine ai disagi di una parte del quartiere residenziale dove i residenti, da troppo tempo, chiedono risposte rimaste finora inascoltate. È una questione di dignità con le altre zone. Non lasciamo indietro nessuno».

