Strade sterrate e famiglie in trappola 

D’estate una nuvola soffocante di polvere, d’inverno un pantano in cui affondano ruote e speranze. È la realtà quotidiana che accomuna diverse zone periferiche di Oristano: da Pesaria al prolungamento di via fratelli Cairoli, fino alla frazione di Silì. Quartieri ai margini non solo della città ma anche dell’attenzione pubblica, dove le strade restano sterrate, sporche, insicure.

Le lamentele

I residenti denunciano da anni una disparità inaccettabile: pagano le tasse come tutti i cittadini ma ricevono meno servizi. In via Marmilla, a Silì, la lamentela ha un volto e un nome: quello di Marcello Carta, che da nove anni scrive all’Amministrazione comunale chiedendo una soluzione concreta. Il problema è tangibile: il manto asfaltato termina a circa 15 metri dalle abitazioni lasciando spazio alla terra battuta. In estate, la polvere sollevata dal passaggio di veicoli che spesso transitano a velocità elevata invade le case, costringendo gli abitanti a serrarsi dentro con porte e finestre chiuse e a dedicare tempo e fatica a pulizie continue.

«Vogliamo risposte»

«Con l’arrivo delle piogge autunnali e invernali, la situazione peggiora ulteriormente», spiega Carta. Il tratto di strada sterrata si trasforma in un percorso fangoso, reso impraticabile dallo scorrimento delle acque meteoriche che trascinano terra e detriti. «Le caditoie di raccolta dell’acqua, spesso ostruite, non riescono a smaltire correttamente il deflusso, aggravando il problema e aumentando il rischio di allagamenti e danni», va avanti il residente. Questo rende difficile e pericoloso il transito, con ripercussioni sulla sicurezza di residenti e automobilisti. A complicare ulteriormente il quadro, la chiusura del passaggio a livello ferroviario vicino all’innesto della Statale 131, con un aumento del traffico, specialmente di mezzi agricoli. L’ultima lettera, risale allo scorso 17 maggio: «Non è più tollerabile questa indifferenza», denuncia il cittadino.

L’assessore

«Comprendiamo e condividiamo la preoccupazione segnalata - è la replica dell’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - L’Amministrazione, sin dall’inizio del mandato, ha riservato grande attenzione alle frazioni, come dimostra il rifacimento di numerose strade con interventi mirati a migliorare sicurezza e viabilità, specie nelle aree a maggiore traffico veicolare». L’esponente della Giunta, però, non nasconde le difficoltà. «Purtroppo, le risorse a disposizione non sono sufficienti per intervenire in maniera organica su tutta la rete stradale comunale. In particolare, il transito di mezzi agricoli e pesanti ha aggravato le condizioni di quel tratto sterrato a Silì, rendendo evidenti le criticità legate a polveri, fango e scarsa pulizia delle caditoie». L’assessore conclude assicurando «l’impegno a reperire nuove risorse attraverso canali straordinari di finanziamento, per poter inserire il tratto in oggetto tra le priorità di intervento. L’obiettivo resta lo stesso: garantire dignità, vivibilità e sicurezza a tutte le nostre comunità, frazioni comprese».

