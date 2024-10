Strade sporche, il sindaco multa la ditta 

«Le strade coperte di foglie, i segnali di divieto di sosta sostituti con un foglio di carta A4 con l’orario e il giorno del servizio e la spazzatrice meccanica disegnata: inconcepibile», sbotta il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca: «In arrivo un’ammenda di duemila euro». L’annuncio arriva dopo il blitz mattutino effettuato nelle strade del paese interessate al servizio di pulizia e spazzamento meccanico affidato alla società che gestisce l’appalto dei rifiuti dell’Unione dei Comuni del Campidano: Sardara, San Gavino, Serrenti, Samassi, Serramanna, Pabillonis. Una questione che in ciascun paese resta un fronte caldo per via di alcuni servizi previsti ma che, a distanza di quasi due anni, non sono stati attivati.

Lo spazzamento

La pulizia delle strade, soprattutto a Sardara, non funzione come vorrebbero gli amministratori comunali: «Paghiamo – si infuria Zucca – e pretendiamo un servizio all’altezza. Invece ogni volta la situazione è tale e quale. A cambiare sono le proteste dei cittadini, sempre più agguerriti. Sabato scorso, alle 6, orario stabilito per la pulizia, ero lì: attaccati agli alberi c’erano diversi fac-simili di segnaletica stradale di carta, nulla a che a vedere con quelli previsti dal Codice della strada. La ditta ha giustificato con un guasto alla spazzatrice. A noi questo non interessa: il capitolato va rispettato».

Cestini e feci di cane

«È ingiustificabile il mancato rispetto dell’appalto», commenta il sindaco di Pabillonis e presidente dell’Unione dei Comuni, Riccardo Sanna: «Diversi servizi non sono ancora avviati. Penso alla consegna dei cestini da installare nei centri abitati: 30 per ciascun Comune, consegnati meno della metà. Sullo spazzamento, manuale o meccanizzato, ogni Comune sceglie ogni quanti giorni: da noi ogni 15. Cerchiamo di non appesantire la Tari impegnando il personale che arriva dai progetti finanziati dalla Regione». Altro obbligo contrattuale rimasto sulla carta è la rimozione giornaliera degli escrementi di cani sui marciapiedi delle vie urbane e l’eventuale lavaggio dei residui.

L’ecocentro

«Il problema più grosso – dice il sindaco di Serrenti , Leo Talloru – è l’ecocentro: funziona male e a singhiozzo. Ogni giorno dobbiamo fare i con i cittadini che, giustamente, chiedono un servizio all’altezza della Tari che pagano. Continuano a segnalarci situazioni di incuria e hanno ragione».

Stefano Altea di San Gavino aggiunge: «Il nostro ecocentro, rispetto alla popolazione, è il più piccolo del territorio. L’impegno è ingrandirlo, anche alla luce delle nuove modalità di raccolta degli ingombranti che potranno confluire nella differenziata. A breve avremo un incontro con l’assessore regionale all’Ambiente. Verificheremo le procedure per l’avvio del progetto».

