Strade sporche, il Comune multa l’impresa 

Cento sopralluoghi in otto mesi, con 55mila euro di penali scattate per una serie di irregolarità e inadempienze contrattuali rilevate. Il Comune di Selargius “bacchetta” la società che da marzo dello scorso anno gestisce il servizio di igiene urbana in città, la San Germano, dopo non pochi report che fotografano i disagi in diverse zone del territorio: erbacce nelle aiuole dei marciapiedi e strade sporche in primis. «Nessun intento punitivo, vogliamo un servizio di qualità e come amministrazione continueremo a vigilare», commenta il sindaco Gigi Concu.

Tante proteste

Le segnalazioni dei cittadini sono frequenti da tempo. Gli stessi disagi rilevati dal settore Ambiente, con tanto di relazioni stilate ogni settimana. Fra le inadempienze ci sono il mancato spazzamento manuale delle strade e il diserbo nei marciapiedi, l’errata o mancata bollinatura dei rifiuti conferiti male, e il ritardo nell’apertura entro i termini del call center per la consegna dei nuovi contenitori.

Dieci in media i sopralluoghi eseguiti ogni mese in città. «Controlli finalizzati esclusivamente a rendere il servizio più efficiente possibile a beneficio di tutta la comunità», precisa il sindaco. «E con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la percentuale di differenziata che attualmente si attesta sull’80 per cento, un dato da leggere in chiave positiva. Ovviamente non c’è alcun intento punitivo fine a sé stesso, quanto il dovere di porre rimedio alle criticità segnalate dai cittadini che, salvo rare eccezioni, credo siano il termometro più attendibile di ciò che funziona o meno nel territorio e nel caso specifico del servizio di Igiene urbana. Alcune problematiche sono già state risolte, per altre sono certo che la società presterà la massima attenzione».

La società

Disagi che la San Germano ammette, annunciando a stretto giro una soluzione che consenta di migliorare la qualità del servizio. Partendo dagli operatori ecologici in servizio, tutti assorbiti dal vecchio appalto. Il problema principale del cantiere è il numero altissimo di persone con inidoneità al lavoro, di fatto 40 su 48», spiega l’amministratore delegato della società Enrico Iannone. «Molti non possono lavorare al cento per cento, abbiamo assunto personale extra ma evidentemente non basta. La prossima settimana sarò in Sardegna e incontrerò i sindacati per trovare una soluzione perché così non si può andare avanti. Capisco che ognuno possa avere i suoi acciacchi, ma l’azienda non si può far carico da sola di un problema che di fatto è sociale, e spero che di questo ne sia consapevole anche la parte politica».

