Strade sporche da Capodanno 

L’Epifania tutte le feste porta via, ma gli strascichi restano. L’ordinanza del sindaco che vieta l’utilizzo dei botti per tutto il periodo festivo è servita a poco. Gli asseminesi lamentano il rumore fino a tarda sera che disturba i cittadini e spaventa cani e gatti. Ma soprattutto la sporcizia: resti di fuochi d’artificio e petardi riversati ai lati della strada e nei marciapiedi.

La protesta

Se ne fa portavoce il consigliere Massimo Carboni, Fratelli d’Italia: «Abbiamo colto positivamente il fatto che la maggioranza abbia condiviso con noi una visione di Assemini città turistica. Ma la realtà è molto lontana: dopo i festeggiamenti del primo dell’anno, e non solo, resti di botti e immondizia invadono le strade. Dispiace che non si riesca a coniugare il diritto a divertirsi con il benessere degli animali e con il diritto di riposare la notte per le persone. Così come mi dispiace che la funzione di un’ordinanza contro i botti venga ridicolizzata dall’incapacità di renderla esecutiva. Sarebbe stato meglio non farla per mantenere integra la sua funzione».

L’amministrazione

Replica l’assessora all’Igiene urbana Alessia Meloni: «Il servizio dopo le festività, sia nelle attività di pulizia strade sia nei ritiri a domicilio, ha riscontrato un quantitativo inconsueto di rifiuti, molto più dell’ordinario. È comprensibile il motivo del disservizio, non condivisibile invece l’azione di chi abbandona qualsiasi tipo di rifiuto in strada, compresi i resti dei botti esplosi a Capodanno e nelle giornate seguenti. Abbiamo riscontrato noi stessi dei problemi e li abbiamo subito segnalati. La ditta responsabile sta recuperando il programma ordinario anche con turni pomeridiani. Ricordo ai cittadini i canali per le segnalazioni al Comune via mail a decassemini@gmail.com oppure igieneurbana@comune.assemini.ca.it, oltre ai contatti della ditta riportati nei calendari».

Il sindaco

Sull’ordinanza disattesa conclude il sindaco Mario Puddu: «Ogni atto lo facciamo nella speranza che poi venga rispettato. È chiaro che con i mezzi che abbiamo non sempre riusciamo ad attuare i controlli che vorremmo. Sono consapevole del fatto che l’ordinanza non sia stata rispettata. Questo si è verificato un po’ ovunque, anche in altri Comuni, e questo non mi è di conforto. Soprattutto perché ad Assemini non si aspetta Capodanno per i botti. Non si può continuare così e lavoreremo per questo».

