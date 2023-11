Strade sporche, avviso agli incivili  

Piazze, parchi, marciapiedi e aiuole, angoli di città che dopo la classica passeggiatina quotidiana vengono puntualmente sporcati dagli escrementi dei cani, nonostante la legge imponga la pulizia immediata da parte dei padroni degli animali.

Un fenomeno che a Selargius tocca principalmente le zone più frequentate, tanto che qualche residente e commerciante ha deciso di lanciare dei messaggi neanche tanto velati ai proprietari degli animali.

Come il cartello comparso in un’aiuola lungo il marciapiede di via Manin: «È un’aiuola, non un vespasiano per gli amici a quattro zampe. Grazie», si legge nel foglio appeso al piccolo albero al centro dello spazio pubblico davanti a case e attività commerciali.

Scritto da qualche abitante della zona evidentemente stufo della situazione, la stessa vissuta in altre parti della città.

