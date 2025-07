«Strade sporcate dai cani, multe salate ai proprietari»  

Anche a Quartucciu non pochi proprietari di cani si “dimenticano” di raccogliere le deiezioni dei loro animali e di lavare via l’urina dai muri. E così, crescono le lamentele da parte di coloro che non vogliono vedere i marciapiedi della propria cittadina sporchi per colpa di chi non rispetta il decoro urbano.

«Anche io ho un cane, ma non lascio i bisogni davanti agli ingressi delle case, perché succede spesso anche questo», sbotta Gianfranco Pitzalis, un abitante di via Nazionale, «il Comune fa pulire i marciapiedi frequentemente, il problema è che nel frattempo, prima che questo accada, si è costretti a camminare guardando sempre per terra. Ci vogliono controlli severi e multe salate a chi non raccoglie i bisogni del proprio cane, in questo modo si risolverebbe anche il problema delle deiezioni lasciate vicino alle abitazioni». Gli fa eco un'altra residente indignata, Mariolina Cappai, che vive in via Cesare Serra, aggiungendo che il caldo peggiora il tutto: «L'odore dell'urina dei cani si sente ancora di più, non vedo nessun padrone. Con le bottigliette d'acqua in mano, che sono obbligatorie, invece non si fa rispettare questa regola. La polizia municipale dovrebbe fare più spesso il giro del paese per beccare in flagrante questi padroni».

