Strade, Solinas sblocca la Sassari-Alghero  

Tutto in un giorno: Lega e Forza Italia in pressing su Christian Solinas per lo sblocco di cantieri stradali fermi ormai da troppo tempo; e il presidente della Regione – da diciotto mesi commissario straordinario incaricato dal Governo per le opere viarie – sigla a stretto giro un accordo con Anas per la Sassari-Alghero. In particolare, si legge in una nota della Regione, la convenzione riguarda la realizzazione del primo lotto (da Alghero a Olmedo) sulla statale 291 “Della Nurra”, e del lotto 4 tra il bivio di Olmedo e Fertilia, per la realizzazione della bretella dell’aeroporto. La gara per l’affidamento dei lavori è prevista entro luglio. «La Sardegna ha bisogno di rafforzare la propria rete viaria con l’obiettivo di colmare un gap infrastrutturale che costituisce un freno per lo sviluppo di tutta l’Isola – spiega – e in questo quadro, la Sassari-Alghero è un tassello importante». L’accordo ha il plauso del presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Che dichiara: «Ora Anas proceda speditamente».

In mattinata, prima che si sapesse dell’accordo con Anas, il deputato della Lega Dario Giagoni aveva ricordato che da un anno e mezzo il governatore è commissario straordinario per la realizzazione di alcuni lotti di strade che riguardano la mobilità nel nord e nel sud dell’Isola. Tra questi, quelli della Sassari-Alghero, su cui sempre ieri aveva richiamato l’attenzione il consigliere regionale azzurro Marco Tedde.

Dieci opere

Solinas ha avuto la nomina per accelerare la realizzazione di dieci opere il 22 novembre 2021. Oltre alla Sassari-Alghero ci sono il completamento della Sassari-Olbia, l’adeguamento della 554, l’eliminazione degli incroci a raso della 130 nel tratto Cagliari-Decimomannu, la connessione tra 195 e la 130, del nuovo collegamento dell’istmo terrestre con Sant'Antioco, della nuova Olbia-Palau e del tratto della 125 tra Tertenia e San Priamo. Interventi per oltre un miliardo di euro sollecitati nei mesi scorsi anche dal centrosinistra.

«Il presidente aveva due opzioni possibili», dichiara Giagoni, «nominare un sub-commissario o procedere allo sblocco dei cantieri. Ma in questi 18 mesi niente è stato fatto, immobilizzando così l'avanzamento dei lavori. Parliamo di percorsi importanti che ogni giorno rallentano tutti i cittadini, rendendo le strade più pericolose e meno agibili».

Sub-commissario?

Per il parlamentare, sarebbe opportuna la nomina di un sub commissario, magari il leghista assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu. Suggerimento arrivato per la Sassari-Alghero anche da Tedde, che ha parlato di «silenzio tombale» sull’arteria che «non è più sostenibile». Silenzio poi interrotto dalla notizia dell’accordo fatta trapelare in serata dalla Regione. (ro. mu.)

