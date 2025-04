Strade sicure: sette nuovi attraversamenti pedonali 

Gli operai sono al lavoro da ieri per realizzare 7 nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Li ha commissionati il Comune di Tortolì nel nome della lotta alla velocità sulle strade urbane. Cuscini in calcestruzzo come in via Deledda, dove da quando sono stati posati i dati confermano il calo (quasi totale) di incidenti che invece, in precedenza, erano all’ordine del giorno e la fine delle corse a velocità sostenuta di mezzi con automobilisti indisciplinati al volante. L’andamento lento si è esteso via via ad altre zone della cittadina, in strade ad alta intensità di traffico su cui s’affacciano abitazioni, scuole e locali pubblici. L’impresa Luca Demurtas di Girasole li realizzerà in viale Santa Chiara, all’altezza dell’incrocio per il quartiere di Santu Micheli, via San Gemiliano, fronte giardino Zen, via Baccasara (Cantina sociale), lido di Orrì (fronte bar Orrì), via degli Agrumeti-San Lussorio, all’incrocio per l’aeroporto, via Foddeddu, all’altezza dell’incrocio di via Tirso e infine all’altezza dell’incrocio per il percorso alternativo lungo la viabilità per Orrì. L’intervento, che dovrebbe concludersi in qualche giorno, è di 47mila euro. «Da anni - è il commento dell’assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Nieddu - l’amministrazione sta portando avanti la realizzazione di interventi utili al raggiungimento di un alto livello di sicurezza per automobilisti e pedoni».

