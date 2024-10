Strade sicure: proseguono gli interventi  

Rifacimento dell’asfalto, interventi di manutenzione sui marciapiedi e nuove strisce pedonali: proseguono i lavori del Comune per rendere più sicure le strade di Capoterra. Gli interventi, iniziati nei giorni scorsi, hanno interessato via Albatros a Frutti d’Oro II, e presto verranno estesi ad altre zone del territorio. Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea l’importanza dei lavori, programmati per dare maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti: «Siamo interventi in una zona che richiedeva importanti manutenzioni, oltre al rifacimento del manto stradale sono stati sistemati i marciapiedi, ammalorati in più punti. Per rendere più sicuro il transito dei pedoni sono stati riposizionati alcuni dissuasori: le manutenzioni proseguiranno anche in altre strade di Capoterra centro e delle lottizzazioni come da programma. L’obiettivo è rendere il transito delle auto e il passaggio dei pedoni sempre più sicuri». (i. m.)

