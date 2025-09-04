Strade sicure, piano straordinario 

«Da oltre trent’anni la Provincia non riceveva finanziamenti di questa portata». Le cifre confortano le parole del commissario Battista Ghisu che, va dato atto, nel giro di un anno dalla nomina ha gonfiato come non mai le casse dell’Ente: 80 milioni di euro su tre annualità per sistemare 900 chilometri delle mille strade che la Provincia ha in carico. Nessuna parte del territorio sarà trascurato, tutte sono presenti con priorità e particolare attenzione agli ingressi della città capoluogo con la riqualificazione della porta a nord con la Statale 292 e lungo la Statale 131 (da Santa Giusta).

I progetti

A est il collegamento Tiria-San Quirico sarà messo in sicurezza con rotatorie verso Silì, la Cao e il mercato ortofrutticolo. Il progetto “ingressi” non si chiude con la rotonda ai piedi del ponte “nuovo” sul Tirso, in collaborazione col Comune. C’è dell’altro. Sei milioni e mezzo per mettere in sicurezza il vecchio ponte sul Tirso e 1,7 milioni «per riqualificare la zona nord della città favorendo la mobilità lenta con una ciclopedonale a valenza paesaggistica verso le frazioni di Massama e Nuraxinieddu», precisa Giuseppe Pinna, dirigente del settore Viabilità forte di 17 collaboratori. «Questa è una provincia sana, organizzata, forte, puntuale e chi arriverà dopo di me dovrà potenziare con nuove assunzioni», sottolinea il commissario. Molto lavoro è stato fatto, il cambio di passo è una realtà.

Più sicurezza

Oltre 27 milioni di euro saranno spesi nei prossimi mesi per migliorare la viabilità nelle strade più strategiche e più malandate. A iniziare da quella per Putzu Idu dove si sono verificati gravi incidenti (un milione di euro), la viabilità Gonnostramatza-Simala-Curcuris-Ales (7,8 chilometri, costo 702mila euro), la Cuglieri-Scano Montiferro, la rete Narbolia-Milis; Bosa fino alla marina e Magomadas, la Cabras-Riola Sardo dove saranno investiti 800mila euro. Per sistemare i 7,2 chilometri di strada tra Silì e il bivio di Tiria, altro snodo ad altissimo pericolo, il progetto prevede un costo di 720 mila ero; 420mila per la Ardauli-Neoneli e 518mila per la realizzazione di una rotonda sulla Arborea-Marceddì. Le strade interessate ai lavori sono 52 per una lunghezza complessiva di 163 chilometri. L’investimento di 27 milioni è stato assicurato dalla Regione per 23 milioni per completare alcune opere e mettere in sicurezza le strade, 4 milioni dal ministero delle Infrastrutture. «Sarà un lavoro impegnativo e per rispettare i tempi occorre potenziare alcuni uffici. Oltre agli interventi nella rete viaria provvederemo a mettere in sicurezza i ponti e le infrastrutture, ci saranno interventi nella segnaletica, sulle barriere stradali e lo sfalcio lungo l’intera rete viaria provinciale» aggiunge Pinna. Battista Ghisu conclude la sua esperienza da commissario della Provincia con il mega progetto “strade sicure”, il 29 con le elezioni consegna le chiavi al presidente che sarà eletto. «Ho fatto tutto quello che potevo e dovevo fare, grazie ai collaboratori di un Ente che merita».

