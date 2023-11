Strade sicure, installati i nuovi attraversamenti rialzati 

Nuovi attraversamenti pedonali rialzati in diverse zone della città, davanti a scuole e attività commerciali. Un ulteriore intervento - con altri sei dissuasori appena realizzati - messo in campo dal Comune di Selargius sul fronte della sicurezza stradale per frenare il fenomeno delle auto che sfrecciano a tutta velocità nelle vie del centro abitato.

«Come promesso abbiamo ultimato la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati», annuncia l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa. Sei in tutto i dossi, installati in via San Mauro, via San Marco, via Vienna, via delle Begonie, via della Libertà e via Primo Maggio. Un investimento che in soldi equivale a 95mila euro: risorse stanziate con una variazione di bilancio, e una conferma della costante e quotidiana attenzione all’importanza che per noi riveste il tema della sicurezza stradale, sottolinea Gessa. «I sei nuovi attraversamenti pedonali vanno ad aggiungersi agli altri trenta realizzati su tutto il territorio comunale - compresi i quartieri di Is Corrias e Su Planu - dall’inizio della precedente consiliatura, e non saranno certo gli ultimi», ricorda l’esponente della Giunta comunale. «E stiamo già ragionando su quelli futuri», conclude, «in modo da dare risposte alle richieste di tutti i nostri cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA