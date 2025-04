Strade sicure, iniziati i lavori 

Una novità attesa, un deterrente a chi non sa trattenersi dal tenere il piede pesante sull’acceleratore, pure in centro città. Arrivano a Sestu molti attraversamenti pedonali rialzati in diverse vie. «I lavori sono partiti sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita. «Saranno un efficace strumento di dissuasione della velocità».

La mappa

«I lavori appena iniziati hanno già visto la realizzazione degli attraversamenti in via Piave in prossimità della scuola materna, in via Monteverdi in prossimità dell’intersezione con via Bellini e in corso Italia in prossimità dell’intersezione con via Torino», prosegue l’assessore. E questa settimana si continua: «In via Giulio Cesare, in via Dante in prossimità dell’intersezione con corso Italia e in via Cagliari in prossimità dell’intersezione con via Molinari, luogo salito tristemente agli onori della cronaca per l’incidente mortale che ha coinvolto un nostro giovane concittadino», dice Bullita riferendosi alla tragica morte di Yuri Loi. Lunghi rettilinei dove spesso gli automobilisti corrono troppo, senza pensare. Sabato, in via Piave, molti arrivavano sfrecciando e finalmente, davanti alla scuola, rallentavano un po’.

Le firme dopo la tragedia

Gli attraversamenti rialzati erano allo studio da tempo negli uffici comunali, e li chiedevano anche i residenti. In via Cagliari hanno preparato una petizione con tante firme, per chiedere anche una migliore illuminazione che dovrebbe arrivare presto. «Certo è spiacevole che si debbano installare ausili per ricondurre gli automobilisti a comportamenti coerenti con le norme del codice della strada, i fatti purtroppo ci confermano che per una parte di automobilisti il rispetto delle norme del codice e il buonsenso alla guida è sconosciuto», riflette Bullita, e promette, «prossimamente verranno installati altri strumenti di dissuasione».

Per la sindaca Paola Secci, «nella nostra programmazione era prevista massima attenzione alla sicurezza stradale e alla viabilità. Tra i primi provvedimenti adottati c’è l'illuminazione di alcune strade periferiche come via San Gemiliano e via Cagliari, proprio nel tratto finale teatro di incidenti stradali, in seguito si è provveduto ai segnalatori di velocità, all'individuazione delle zone 30 e ora stiamo implementando i passaggi pedonali rialzati ma la nostra azione continuerà».

