Strade sicure, il piano del Comune 

Il vice sindaco Marcello Serru illustra lo stato del piano del traffico al quale l’amministrazione sta dando forma: «Sono numerosi gli interventi già fatti sulla segnaletica e altrettanto numerosi sono quelli che devono essere effettuati prima di poter istituire il senso unico in via Carbonia». Tra le ipotesi ancora al vaglio dei tecnici la realizzazione di alcuni attraversamenti rialzati che metterebbero in risalto il passaggio dei pedoni e costringerebbero le auto a rallentare. «Per aumentare la sicurezza ci sarebbero anche altri interventi, compatibilmente con le risorse a disposizione – continua Serru –: una rotatoria tra via Anna Frank e viale di Vittorio e un’altra tra via Iglesias e via Borsellino, come da tempo chiede la cittadinanza». A peggiorare le cose ci sono le auto spesso in sosta vietata e l’alta densità di traffico. «Ci sono giorni in cui è impossibile attraversare via Carbonia in sicurezza e gli incidenti sono numerosissimi, non possiamo continuare a far finta che vada tutto bene. C’è un problema che va affrontato e risolto il prima possibile perché la sicurezza è più importante di tutto e tutti», dice il consigliere di maggioranza Filippo Usai. L’alta densità di traffico poi incrementa il rischio.

Nei tratti interni, gli incroci di via Carbonia sono critici: le intersezioni con le vie Oristano, Cagliari e Bologna sono tra quelle più a rischio. «Già nel febbraio 2020 – racconta il consigliere del gruppo Impari Marcello Pistis – era emerso l’impegno politico ad affrontare il problema variando il senso di marcia di un tratto di via Carbonia, come indicava una delibera di Giunta alla quale però non è stata data attuazione».

I numerosi incidenti stradali, talvolta gravi, avvenuti negli ultimi mesi a Guspini, hanno fatto scattare il campanello d’allarme. Il problema della sicurezza non è confinato solamente al perimetro urbano, ma coinvolge i tratti delle strade statali verso gli altri paesi. Da qui la decisione del Comune di intervenire per garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti.

In centro

Nei tratti interni, gli incroci di via Carbonia sono critici: le intersezioni con le vie Oristano, Cagliari e Bologna sono tra quelle più a rischio. «Già nel febbraio 2020 – racconta il consigliere del gruppo Impari Marcello Pistis – era emerso l’impegno politico ad affrontare il problema variando il senso di marcia di un tratto di via Carbonia, come indicava una delibera di Giunta alla quale però non è stata data attuazione».

Il vice sindaco Marcello Serru illustra lo stato del piano del traffico al quale l’amministrazione sta dando forma: «Sono numerosi gli interventi già fatti sulla segnaletica e altrettanto numerosi sono quelli che devono essere effettuati prima di poter istituire il senso unico in via Carbonia». Tra le ipotesi ancora al vaglio dei tecnici la realizzazione di alcuni attraversamenti rialzati che metterebbero in risalto il passaggio dei pedoni e costringerebbero le auto a rallentare. «Per aumentare la sicurezza ci sarebbero anche altri interventi, compatibilmente con le risorse a disposizione – continua Serru –: una rotatoria tra via Anna Frank e viale di Vittorio e un’altra tra via Iglesias e via Borsellino, come da tempo chiede la cittadinanza». A peggiorare le cose ci sono le auto spesso in sosta vietata e l’alta densità di traffico. «Ci sono giorni in cui è impossibile attraversare via Carbonia in sicurezza e gli incidenti sono numerosissimi, non possiamo continuare a far finta che vada tutto bene. C’è un problema che va affrontato e risolto il prima possibile perché la sicurezza è più importante di tutto e tutti», dice il consigliere di maggioranza Filippo Usai. L’alta densità di traffico poi incrementa il rischio.

Viabilità esterna

«Anche la sicurezza delle strade extraurbane che portano a Guspini ci sta a cuore», ribadisce Serru. Sono da bollino rosso alcuni tratti che si sviluppano nelle Statali 126, 196 e 197, soprattutto in prossimità di incroci a raso con sterrate e ingressi di proprietà private. «Pur non essendo di competenza comunale, sono numerose le interlocuzioni con l’Anas per la messa in sicurezza di questi tratti», assicura Serru. Nella 196 alcuni interventi sono stati fatti subito, sulla 197 la rotatoria è stata prevista ma non ancora realizzata. Per la 126, l’amministrazione ha chiesto due rotonde: una nella zona Pip, e una all’incrocio con la Provinciale 69 per Pabillonis.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata