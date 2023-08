«Strade sicure e riapertura della galleria» 

In vista delle prove tecniche per l’introduzione dell’autovelox previsto in città dal 21 agosto, la sicurezza stradale tiene banco nel dibattito politico. Dopo le critiche di vari esponenti di opposizione, come Natascia Demurtas, Francesco Guccini e Lisetta Bidoni, ora interviene Angelo Arcadu (Forza Italia). «Mentre gli autovelox possono avere il loro ruolo nel monitorare il rispetto dei limiti di velocità, è cruciale riconoscere che la vera sicurezza stradale va oltre la semplice applicazione di sanzioni. È fondamentale - sostiene Arcadu - una rete stradale ben curata, sicura e accessibile. Migliorare il manto stradale, garantire una segnaletica chiara e abbattere barriere architettoniche rappresentano investimenti che pagano in termini di sicurezza e comodità».

Il consigliere comunale di minoranza richiama le conseguenze che comporta anche la chiusura della galleria di Mughina sul traffico cittadino, con maggiore congestione stradale e aumento del rischio di incidenti. «È imperativo che l’amministrazione agisca con determinazione e celerità, ponendo le operazioni per la riapertura come priorità assoluta, al fine di garantire una mobilità più fluida e sicura», auspica assieme all’utilizzo delle sanzioni per migliorare lo stato delle strade.

RIPRODUZIONE RISERVATA