Strade sicure con tre rotatorie 

Lo chiamano “incrocio della morte”. Ed effettivamente i fiori ai bordi della carreggiata testimoniano che quel tratto di asfalto ha tradito tanti, troppi automobilisti e ciclisti. Adesso però per l’intersezione fra la strada 57, che da Oristano porta alle borgate di Tiria e San Quirico, e la 68 (da Marrubiu verso Siamanna) è arrivata la svolta: la Provincia ha recuperato le risorse per realizzare una rotatoria che dovrebbe garantire maggiore sicurezza su quell’arteria sempre molto trafficata.

Le criticità

La soluzione era stata proposta dal Comitato di cittadini che da anni chiede a gran voce la messa in sicurezza dell’incrocio. Nei mesi scorsi era stato effettuato un sopralluogo con i tecnici della Provincia, dei Comuni della zona e con i residenti di Tiria che ogni giorno percorrono quelle strade e ne conoscono tutti i pericoli. In quell’occasione si era parlato di varie ipotesi e proprio il Comitato aveva insistito perché, oltre alla realizzazione della rotatoria, fosse previsto anche un livellamento del dosso presente sulla Provinciale 68, poco prima dell’incrocio con Tiria, che limita notevolmente la visibilità.

Il progetto

L’amministrazione di via Carboni ha accolto la proposta e nel progetto ha previsto sia la rotatoria che l’abbassamento della quota stradale in prossimità dell’intersezione. Inoltre sarà realizzata un’altra rotonda per eliminare l’altro pericoloso incrocio a raso fra le Provinciali 57 e 67 che portano a San Quirico. Infine un’altra è prevista all’altezza dello svincolo nella zona fra il mercato ortofrutticolo, l’azienda Cao formaggi e le Provinciali 57 e 70 per snellire il traffico verso la Statale 131. «Con gli uffici della viabilità abbiamo deciso di intervenire per riqualificare l'ingresso est del capoluogo- ha dichiarato l'amministratore Battistino Ghisu – L'obiettivo è mettere in sicurezza incroci stradali che purtroppo negli anni passati sono stati teatro di incidenti mortali». Previsti anche interventi per il rifacimento dell’asfalto sulle strade da Tiria a Sili, nel collegamento della 131 con Oristano, la sistemazione dell'incrocio di Pranixeddu -Siamanna sulla Provinciale 68. «Per queste opere particolarmente urgenti – precisa Ghisu -utilizzeremo l’avanzo di amministrazione, il costo è di circa 2 milioni».

