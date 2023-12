Strade, si tappano le voragini 

Il primo stralcio funzionale è servito a mettere una pezza sulle strade più malandate, ma non è bastato a risolvere tutte le criticità. Ora si va avanti con il secondo step ed una nuova gettata d’asfalto sulle vie cittadine.

La Giunta Sanna, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, ha dato il via libera al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana.

I fondi

Un’approvazione in “linea tecnica”, vale a dire senza la totale copertura economica, dal momento che le risorse disponibili ammontano a un milione 300mila euro, mentre per completare l’intervento ne servirebbero un milione 870mila. In cassa il Comune ha ancora i 700mila euro del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti nel 2022 per il precedente intervento (in parte inutilizzato a seguito del cofinanziamento da parte della Regione), 216mila euro di economie derivanti dai lavori appena conclusi, 356mila euro stanziati attraverso il bilancio comunale e 30mila euro frutto di alienazioni. Serviranno ad eliminare, almeno in parte «le situazioni di pericolo alla percorrenza veicolare e pedonale».

L’obiettivo

Secondo quanto previsto nel progetto, e confermato da Prevete, si cercherà «di privilegiare le strade che presentano maggiori criticità, contestualizzando la necessità di intervento con la mole di traffico veicolare e pedonale; in seconda battuta si è ipotizzata una continuità con quanto realizzato con precedenti appalti, in modo che le lavorazioni previste possano costituire il completamento o la prosecuzione di quanto già realizzato».

Le strade

Sono in tutto una ventina le vie da risanare, alcune parzialmente altre completamente. Una data di inizio lavori ancora non c’è ma, secondo il cronoprogramma, si partirà da via Gennargentu. Il cantiere, che si protrarrà per diversi mesi, interesserà un tratto di via Cagliari, via Tempio, via Ibba, viale Cimitero, via Pietri, via Cima e via Biasi. Gli operai interverranno anche nel centro storico, per la precisione nelle disastrate vie Azuni, Martignano e Onroco.

Lavori in vista anche in un tratto di via Solferino, nelle vie Don Bosco, Sant’Ignazio, Sorgono e Dorgali. Settantamila euro saranno destinati alla manutenzione della galleria Omodeo, oggi in stato di totale degrado.

Per quanto riguarda le frazioni, mezzi e operai saranno all’opera in alcuni tratti di via Nazionale a Silì, a Nuraxinieddu in via Bologna e lungo un tratto di collegamento con la strada Provinciale 91.

È prevista la manutenzione o il risanamento del manto danneggiato e delle parti compromesse da cedimenti dovuti ad interventi nei sottoservizi, saranno sostituite le bocche di lupo con caditoie a pozzetto prefabbricato e griglia carrabile. Oltre alla nuova segnaletica, sarà ripristinata la pavimentazione dei marciapiedi ed eventualmente delle cordonate. Addio infine agli ostacoli che limitano la fruizione della sede destinata al traffico pedonale come pali, ceppaie e dissuasori.

