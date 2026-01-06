Strade senza illuminazione «Disagi in centro e in periferia»  

Il periodo delle feste è ormai terminato, e se diverse strade del paese non sono state addobbate a festa, molte sono le vie che aspettano l’illuminazione pubblica da anni, nonostante le promesse continue che si rinnovano a ogni tornata elettorale. Sulla questione fioccano le proteste dei cittadini e non risparmia critiche il consigliere di minoranza Nicola Ennas: «Da diverso tempo le strade di San Gavino Monreale la sera, rimangono al buio. Le segnalazioni sono a macchia di leopardo e interessano sia il centro urbano che la periferia. L’amministrazione comunale non ha mai dato una risposta esaustiva che abbia poi trovato una soluzione definitiva». Proteste che si sono accompagnate al malumore per le luminarie natalizie rimaste spente in diverse zone.Voglio rimarcare», dice Ennas, «che non si è dato seguito alle richieste fatte all’amministrazione di illuminare con un segno natalizio alcune zone dove ci sono diverse attività commerciali come ad esempio via Torino, via Umberto e via Santa Croce. Dispiace vedere un primo cittadino interessato ai proclami più che ai fatti. San Gavino merita di più, il cambiamento promesso non si vede».Alcune strade come via Brivanda non hanno mai visto la luce, e al buio, questa via sterrata, è di difficile percorrenza per i residenti perché ci sono buche e avvallamenti. Un percorso ancor più difficile per le mamme con passeggino al seguito e le persone con difficoltà motorie. ( g. pit. )

