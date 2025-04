Strade sempre al buio nel litorale, protestano gli abitanti 

Proteste in alcune zone del litorale dove la luce ancora non c’è. È il caso delle vie Is Meris e Tamerici dove non ci sono né pali, né lampioni, perché l’impianto non è mai stato predisposto. Così i residenti della zona sono costretti a sopportare enormi disagi soprattutto nel periodo invernale quando alle 17 è già buio e le strade sono avvolte nell’oscurità.

«Non riusciamo a capire» dice un residente, Salvatore Perra, «perché la lottizzazione di Is Meris abbia il suo impianto di illuminazione nuovo ed efficiente e invece la strada comunale Is Meris così come via delle Tamerici siano al buio. I disagi sono tantissimi perché si fa fatica persino a entrare in casa».

Ma le soluzioni non sono proprio imminenti. Le due strade rientrano infatti nei famosi piani di risanamento, ossia i programmi di riqualificazione dei rioni sorti abusivamente e successivamente sanati (in tutto 29), che sono ancora fermi.

«Se uno costruisce in zona agricola o senza autorizzazione e ottiene dopo la concessione in sanatoria, le opere di urbanizzazione primaria non vengono eseguite perché non sono previste» spiegano dal Comune, «solo dopo l’approvazione di un piano di risanamento urbanistico queste opere di urbanizzazione primaria possono essere fatte a posteriori».

RIPRODUZIONE RISERVATA