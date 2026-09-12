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Sestu.
13 settembre 2026 alle 01:30

«Strade, scuole e nuovo Puc le priorità» 

Cossa illustra in Aula la road map dei 5 anni di governo della città 

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È la manutenzione la parola chiave delle linee programmatiche presentate dal sindaco Michele Cossa in Consiglio per i prossimi 5 anni. Strade, edifici scolastici, rischio idrogeologico, pianificazione urbana, digitalizzazione e servizi per le diverse fasce d’età sono solo alcuni tra i principali fronti indicati.

Il piano

«Sestu negli ultimi 30 anni è cresciuta del 63 per cento e questo ha portato famiglie, energie e nuove attività» dichiara il primo cittadino «ma la crescita ha prodotto anche debiti di manutenzione, di programmazione urbanistica e demografici. Con questo documento non prevediamo tutto, sarebbe arrogante e irrealistico, ma vogliamo cercare di rendere possibile con metodo e serietà ciò che Sestu merita».

Tra le priorità indicate c’è innanzitutto la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici. L’intenzione è sviluppare un piano straordinario attraverso una mappatura delle criticità, un cronoprogramma degli interventi e costanti controlli della qualità dei lavori. Sulla questione territorio, l’Amministrazione intende utilizzare la Carta del rischio idrogeologico come base per il nuovo piano urbanistico comunale e per programmare interventi strutturali.

Gli altri capitoli

Sul fronte sanitario, l’obiettivo è invece rafforzare il rapporto con la Asl e fare della Casa della Comunità un presidio di prossimità. Nel programma trovano spazio anche cultura e politiche sociali. Oltre all’avvio, nei giorni scorsi, del cantiere della mediateca di via Donizetti, l’Amministrazione intende verificare l’acquisizione di Casa Facin. «Quello che avete tra le mani è un documento politico che fissa degli obiettivi e impegna su una rendicontazione. Non è un manifesto di intenti, ma vuole essere un piano di lavoro. È uno strumento operativo che sottoporremmo a costante verifica insieme al Consiglio e ai cittadini. È la road map per la parte politica e amministrativa di questo Comune», prosegue Cossa.

La minoranza

Sulla capacità di tradurre gli obiettivi in interventi concreti si è concentrata l’opposizione. «Queste linee sono un libro dei sogni, molto aderenti alle precedenti due versioni. Io ho difficoltà a non definirlo così, ma sarò la prima a essere felice se dovessi vedere realizzati tutti questi progetti» afferma Valentina Meloni (M5s). Ancora più netta la posizione di Michela Mura (Pd). «Il documento è generico e vago, ha toccato tutto senza dare soluzioni a quasi nulla. C’è ben poco di concreto, di cose che cambieranno veramente la realtà sestese» dichiara la consigliera, che chiede anche più chiarezza su trasporto pubblico locale, Puc e collegamenti con i quartieri periferici come Cortexandra.

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