Strade sconnesse: la mappa dei lavori 

Nel cuore del paese ci sono alcune strade come via Convento e via Santa Severa da tanti anni dissestate con i lastroni in granito che si presentano disconnessi. Un fatto che causa non pochi problemi alle auto e ai pedoni anche perché per un buon tratto queste vie sono senza marciapiede e aumentano i rischi per l’incolumità ai passanti. Ora la situazione è destinata a migliorare grazie a un finanziamento regionale di 300mila euro richiesto dalla precedente amministrazione e ora la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione di via Convento e via Santa Severa.

Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: «Il Comune di San Gavino è stato ripescato in un bando per la viabilità urbana per 300mila euro. Con queste somme sono stati finanziati i lavori per il rifacimento di via Convento e di via Santa Severa. Queste strade, a causa della presenza di lastroni lesionati, rappresentano un pericolo per pedoni e mezzi. Gli uffici comunali hanno già dato l'incarico per il progetto esecutivo e i lavori inizieranno non appena verrà aggiudicata la gara per i lavori. Questo intervento si inserisce in una serie di lavori che vedranno sia il miglioramento delle strade che della segnaletica in ottica di maggiore sicurezza e ordine». (g. pit.)

