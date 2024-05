“Strade sarde”, Piras firma la prima granfondo 

Il primo colpo è andato a vuoto. Le potenzialità enormi dell’Andalas-Strade sarde, per la prima volta proposta in forma di granfondo, con partenza e arrivo ad Alghero ma conservando il cuore dell’iniziativa a Ittiri e tutti i nove settori “speciali”, sono rimaste inespresse. Alla presenza di Gianni Bugno, poco meno di cento cicloamatori all’arrivo e soprattutto la pressoché totale assenza di atleti venuti dalla Penisola non hanno premiato le ambizioni e gli sforzi della Cannedu, che in questa gara dalle caratteristiche così particolari crede molto.

La corsa era stata abbinata al campionato sardo e tale è rimasta: a vincere è stato Eros Piras (Donori), che ha battuto allo sprint l’ittirese Andrea Pisanu (CC Antonio Manca), mentre Matteo Mascia (Monteponi) ha completato il podio, regolando il quartetto di inseguitori arrivati a 1’13” dopo i 139 km di un percorso unico. Brevi e ripidissime salite, tratti sterrati, lastricati: a tutto questo si è aggiunto il fascino di una sede di partenza/arrivo come Alghero. Ingredienti giusti per fare delle “Strade sarde” una corsa ricca di attrattiva per chi vuole unire il cicloturismo alla vacanza. Forse aumentare il chilometraggio della poco significativa prova non agonistica di 50 km (magari portandolo sulla distanza piena per chi vuole godersela senza dovere competere) potrebbe essere la mossa giusta. Di sicuro vale la pena insistere sul progetto. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA