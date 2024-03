Strade sarde insanguinate per distrazione e velocità: ci sono già 21 croci nel 2024  

Un inizio d’anno sconvolgente, in neanche tre mesi ventuno morti sulle strade sarde. Con l’ultima domenica che ha portato ad altre quattro vittime da piangere e aggiungere a un bollettino costantemente puntato verso l’alto. Cifre peggiori rispetto agli ultimi tre anni, con un trimestre maledetto - questo del 2024 - che fa registrare un incremento di decessi destinato a crescere secondo il consueto aumento dei mesi estivi. La distrazione risulta essere la prima causa degli incidenti finiti nel sangue, seguita dalle manovre sbagliate e dall’eccesso di velocità. È quanto emerge dallo studio effettuato dall’associazione Utenti trasporto pubblico (Utp).

Dati in crescita

«Assistiamo a numeri in costante aumento legati agli incidenti mortali nelle nostra strade, a fronte di provvedimenti volti solo ad abbassare i limiti di velocità», premette Michele Vacca, presidente regionale dell'Utp e vicepresidente nazionale dell'associazione Motociclisti incolumi. Nel dettaglio: si è passati dai 91 decessi del 2021, uno in meno rispetto al 2022, ai 107 del 2023, per arrivare ai 21 morti registrati in questo inizio di 2024 (anche se marzo non è finito). Lo stesso dato trimestrale, nei due anni precedenti, valeva rispettivamente 14 e 16 vittime. I numeri, incasellati in apposite colonne Excell, offrono un quadro del fenomeno e raccontano di altrettante vite interrotte sull'asfalto. Le ultime proprio domenica, con quattro croci, tra cui un bimbo di appena tre mesi. Crescono anche i decessi di chi alla guida o nel ruolo di trasportato magari si sarebbe potuto salvare se avesse indossato la cintura di sicurezza. «Parliamo di 25 casi sui 57 analizzati, cifre che devono farci riflettere», osserva Vacca. «Purtroppo ci sono ancora persone convinte che la cintura sul sedile posteriore non sia obbligatoria, ricordo che lo è dal 1990. Spesso ha consentito agli occupanti del veicolo di evitare la morte o addirittura di uscirne illesi».

Distrazione e velocità

Sotto la lente anche la dinamica degli incidenti mortali: si scopre così che nella maggioranza dei sinistri c’è l’errore umano dietro la tragedia. «Abbiamo potuto constatare che la prima causa di incidente è la distrazione, soprattutto dovuta all’utilizzo degli smartphone alla guida», spiega Vacca. Al secondo posto un lungo elenco di infrazioni: mancate precedenze, inversioni, svolte e sorpassi vietati, sosta in punti dove si copre la visibilità agli altri conducenti. L’eccesso di velocità è al terzo posto. «Molte manovre vietate o inspiegabili, che portano alla perdita di controllo del veicolo, avvengono a causa di condizioni psicofisiche alterate da alcool o droga, a fronte di pochissimi controlli, dato che troppi Comuni spendono tutte le risorse solo in dossi, lasciando i propri corpi di Polizia locale privi persino degli etilometri. Solo un Municipio su 377 è equipaggiato di drugtest», sottolinea il dirigente di Utp. «Trascurata è anche la manutenzione di asfalti, guardrail e segnaletica. Talvolta viene persino preferita una demagogica operazione di abbassamento dei limiti di velocità anche dove non serve, col risultato di far passare il messaggio deleterio che infrangere la legge diventi necessario».

Motociclisti e strade

Lieve aumento anche degli incidenti costati la vita a motociclisti, passati da 26 a 29 in dodici mesi; 29 quelli del 2023, 5 dei quali a seguito di urto su guardrail o su altre infrastrutture. Si aggiungano i tre da inizio gennaio a oggi. «Gli incidenti causati dalle condizioni della strada sono percentualmente meno, ma le caratteristiche della stessa incidono notevolmente nel rendere tragiche le conseguenze di banali uscite di strada in auto o cadute in moto a bassa velocità», evidenzia Vacca. «Non lasciano scampo gli ostacoli fissi come i pali messi all’esterno delle curve anziché all’interno, o i muri a spigolo. I guardrail privi di dispositivo salvamotociclista sono letali per quanti ci sbattono, anche senza aver commesso infrazioni».

