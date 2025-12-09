VaiOnline
Escalaplano.
10 dicembre 2025 alle 00:25

Strade rurali, via ai lavori a Pranu Sanguni

A San Nicolò Gerrei si torna a parlare di viabilità rurale, un tema centrale per chi vive e lavora nelle campagne. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle strade di Pranu Sanguni, una delle aree agricole più frequentate. L’investimento è consistente: 145mila euro, tutti dal bilancio comunale. «Sono fondi che abbiamo deciso di utilizzare per la manutenzione delle strade rurali», conferma il sindaco Stefano Soro, ricordando che è un tassello di un percorso più ampio: «L’intervento rientra nel programma pluriennale dedicato alla cura e alla sicurezza della viabilità extraurbana».

Il lavoro si è reso necessario dopo anni in cui il fondo stradale aveva mostrato evidenti segni di deterioramento, con tratti sconnessi, difficoltà di drenaggio e condizioni non sempre adeguate a un traffico legato soprattutto ad attività agricole e pastorali. Il progetto approvato dalla Giunta prevede il ripristino dei tratti più danneggiati, il miglioramento della percorribilità e la messa in sicurezza dei punti più critici. Tra le opere inserite figura anche la realizzazione di una vasca antincendio. È un intervento utile nei mesi più caldi, quando il rischio di roghi aumenta e avere punti d’acqua disponibili può ridurre i tempi di intervento delle squadre impegnate sul territorio.

