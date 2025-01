«Strade rurali strette, buie e pericolose» 

Strade campestri larghe non più di tre metri, percorse ogni giorno da centinaia di automobilisti. Sono le vie di comunicazione comunali (i prolungamenti di via Villasor e via Satta e la strada campestre di Nuracesus) in entrata e uscita da Nuraminis attive dal 17 ottobre dello scorso anno, cioè da quando – nel novero del cantiere da 50 milioni di euro per ammodernamento del tratto nuraminese della Carlo Felice- è stato demolito il cavalcavia al chilometro 27 della statale 131 che porta a Serramanna, e alla stessa Carlo Felice.

I pericoli

Strade rurali “promosse” dalla contingenza a Provinciali senza esserlo: strette e carenti nella segnaletica e, in alcuni punti, dissestate con buche profonde al punto che anche il transito a piedi è difficoltoso. «È uno schifo»: Sergio Cappai, perito edile di Nuraminis con un passato da vicesindaco del paese, abbassa il finestrino della sua auto e fotografa così lo stato pietoso, e pericoloso, della viabilità diventata la via praticamente obbligata per chi esce da Nuraminis, diretto a Serramanna e alla 131, o verso la campagna. Anche perché l’unica alternativa è quella di immettersi sulla Statale dal pericolosissimo, e sconsigliato, incrocio a raso al chilometro 28 della Carlo Felice.

«Passare con l’auto in questa strada è diventato davvero difficile. Eppure basterebbe poco, in termini di tempo e spesa, per riattare la strada nei punti più critici», dice Cappai, in transito nella Bia Nuracesus, dove campeggia lo scheletro di un cavalcavia che, se terminato prima dell’abbattimento di quello simile poche centinaia di metri indietro, avrebbe migliorato la viabilità.

Le proteste

«Seu benendi de Serramanna e hapu fàttu sa bia a s’intzetta (Arrivo da Serramanna e ho cercato di indovinare la strada da percorrere)»: un automobilista in transito nella via Villasor, a Nuraminis, e diretto a Ortacesus, usa il sardo per definire l’incertezza. Si è districato negli stradelli solo grazie al senso di orientamento, a “s’intzetta”, insomma, e grazie all’istinto che unito a nervi saldi e prudenza devono usare anche Giovanni Spina e la moglie Irene Dettori, residenza a Nuraminis e lavoro a Cagliari dove gestiscono un avviato banco di pesce al mercato di San Benedetto. «Passiamo ogni giorno in questa strada ed è molto pericoloso, specie quando, come capita a noi, viaggiamo col buio», dicono i due, che non chiedono la luna: «Un poco di asfalto nei tratti più dissestati e si viaggerebbe più sicuri, hanno fatto 30 possono fare 31».

La polemica

A Nuraminis l’argomento ispira la polemica in Municipio tra minoranza e sindaco. «Sono passati più di due mesi da quando è stato demolito il cavalcavia e non solo la situazione non è migliorata ma con le piogge e l'aumento del transito di autovetture, mezzi pesanti e agricoli, le condizioni dei due stradelli di collegamento alla complanare, uniche due vie per uscire dal paese in direzione Cagliari, sono diventate critiche e pericolose. Ci preoccupa constatare che l’Amministrazione sia più focalizzata sulle strategie promozionali e non si occupi della sicurezza», attacca il gruppo di minoranza.

«Polemica sterile e pretestuosa. Non si può pensare di sopperire alla chiusura di una strada provinciale con delle strade rurali», risponde il sindaco Stefano Anni, che entra nel cuore del problema: «Ritengo ci siano state forti ed evidenti mancanze ed errori progettuali in passato in quanto non si può non prevedere viabilità alternativa per limitare i forti disagi alla comunità di Nuraminis e Villagreca. Sia Aleandri che Anas hanno scaricato la gestione della viabilità alternativa, che per noi è viabilità rurale, al Comune di Nuraminis che non ha risorse tali da trasformare delle strade rurali in provinciali visto il carico di traffico. Ho già inviato diverse pec di sollecito per il miglioramento della situazione ad oggi ancora immutata», continua Anni, che avverte: «Non vorrei arrivare ad azioni troppo drastiche che comportino un blocco dei lavori che già vediamo abbastanza a rilento. Speriamo solo che la tabella di marcia annunciata per la ricostruzione del cavalcavia, entro giugno 2025, venga rispettata».

