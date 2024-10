Strade rurali, stanziati 80mila euro per la manutenzione 

Poco meno di 80mila euro per sistemare tre strade di campagna. Le risorse le ha stanziate il Comune di Selargius, un fondo dedicato a una parte della viabilità rurale dove si concentrano le maggiori criticità, come viene spiegato nella determina che affida i lavori.

Nel documento viene evidenziato «lo stato di diverse strade di campagna, le quali, da tempo non hanno avuto possibilità di manutenzione e che con il transito continuo dei veicoli hanno il fondo impraticabile». E dove è necessario provvedere all’immediato ripristino con una manutenzione straordinaria.

Tre le arterie in elenco: la strada vicinale bia Serdiana (a partire dalla strada Santa Rosa e fino al confine del territorio) per una lunghezza di circa 2mila metri, la strada Baccu Ladu - fra Selargius e Sestu - per una lunghezza di 1.500 metri. Sino al prolungamento via della Scienza, nel tratto di 4mila metri circa oltre il Rio Saliu. Nessuna colata d’asfalto, le strade in progetto verranno messe in sicurezza senza modificare le caratteristiche rurali. «I lavori consistono nella risagomatura delle strade», viene spiegato nella determina del Comune, poi verrà sistemata una nuova distesa di ghiaia. «Manutenzione necessaria per ripristinare le strade e renderle praticabili», l’obiettivo riportato nella determina.

