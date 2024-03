Strade rurali, si accendono le ruspe 

Sta finendo l’emergenza viabilità nelle campagne sestesi. Sono iniziati infatti i lavori per il rifacimento del fondo stradale di una buona parte dello sterminato dedalo di strade e stradine utilizzate dagli agricoltori per muoversi tra i campi e la città. Un intervento atteso da anni che sarà completato nelle prossime settimane.

L’intervento

«Con un investimento di 200 mila euro si è potuto procedere con l'affidamento di lavori riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali», conferma Roberta Argiolas, assessora a Verde pubblico e infrastrutturazione agricola. L’elenco dei lavori già fatti è lungo, e comprende Santa Rosa, Pitzu Pardu, Terra Mamusa, Guardia Cuccureddus, Serrixedda e Cannedu. «Meteo permettendo», continua l’assessora, «si proseguirà in modo spedito nelle località More Corraxe, Sant' Esu, Seurru, Pauli Mannu, Rio Durci e Marginarbu». Numerose strade che da un fondo stradale pieno di buche e fango passano ad uno liscio e in terra bianca.

«I lavori di manutenzione delle strade rurali sono ripresi con un nuovo appalto», aggiunge spiega la sindaca, Paola Secci. «Le strade hanno un indice di priorità a seconda del traffico veicolare circolante e del tipo di lavorazione che richiedono. Se si tratta solo di spianare, livellare o se si necessita dell'utilizzo di materiale per riempire e rendere omogenea la sede stradale».

Sollievo e critiche

Argomento sempre caldo che ha suscitato in passato più di una protesta, ma ora molti dei coltivatori che le utilizzano ogni giorno tirano un sospiro di sollievo. «Finalmente abbiamo visto i mezzi in azione», è il commento di Alessio Schirru, coltivatore a Marginarbu, «le strade non sono state in buone condizioni per tanto tempo e per noi stava diventando un grosso problema. Speriamo che duri». «Qui c’è molto traffico perché oltre ai terreni ci abitano molte persone, e ora finalmente si può guidare senza correre rischi, più tranquilli», aggiunge Luigi Piras, di Cannedu. Sollevata ma anche un po’ scettica Anna Crisponi, consigliera comunale con Articolo Uno, ma anche residente in una delle strade risistemate da poco: «Certo è una bella novità, ma è stato scelto il periodo sbagliato. Di solito questi lavori si fanno in estate, invece così basterà una pioggerellina perché si torni punto e a capo. Il terreno si dovrebbe consolidare».

Poi ci sono anche le strade rimaste fuori dall’elenco: «Abito in via Is Olias e qui la strada è terribile, spero i lavori ci arrivino», commenta Fabrizio Poddesu. Chiude il consigliere di Sestu Domani Francesco Serra: «Si fanno manutenzioni in poche strade e dovrebbero essere sistemate almeno due volte l’anno. Il traffico è tanto, e il problema pesa sulle tasche dei cittadini. Inoltre abbiamo un mezzo d’opera comunale e dovrebbe essere usato più spesso, invece viene tenuto fermo, ricorrendo a ditte esterne».

