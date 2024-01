Strade rurali, scoppia la lite 

Anno nuovo e problemi vecchi nelle strade rurali di Sestu. Il portavoce di contadini e residenti è il consigliere di minoranza Francesco Serra. «Il 2023 – dice – si è appena concluso con i “faremo, faremo” dell’assessore Argiolas. Il 2024 inizia con il “vorrei ma non posso”». Dalla Giunta si difendono con i numeri degli interventi fatti.

La lista nera

Le strade campestri «impercorribili e senza manutenzione» hanno un nome: «Località Su Pardu, Santa Rosa, Marginarbu, Guardia Lada, Riu Sassu, Leonaxi, Scala sa Perda», dice l’esponente dell’opposizione. Eppure «le risorse disponibili da mesi. Non dimentichiamo che il Comune dispone delle macchine per ripararle; una Terna ed un Graeder che però sono fermi e questa situazione grida vendetta». Serra punta il dito contro la titolare dei Verde pubblico e Strade rurali, Roberta Argiolas. «L’assessora è puntuale solo nel percepire l’emolumento tutti i mesi, da ormai più di tre anni, e nel lanciare offese ai consiglieri. In passato, la sindaca ha attribuito ai contadini la colpa di rovinare le strade, passandoci sopra».

La replica

Paola Secci, prima cittadina di Sestu, respinge le accuse, mentre l’assessora fa sintesi sulle attività svolte: «Dall’inizio del mio mandato, oltre ad aver eseguito ogni anno la manutenzione ordinaria su più di trenta chilometri di strade rurali, abbiamo lavorato su un piano di monitoraggio che ci sta consentendo di programmare interventi straordinari, al fine di conseguire un progressivo abbattimento dei costi annuali di manutenzione. Sono state censite le strade di competenza comunale indicando per ciascuna le caratteristiche strutturali con relative criticità. Questo ci sta permettendo di procedere ciclicamente con la sistemazione, reperendo le risorse necessarie stimate».

La promessa

Per la Argiolas, si tratta di «un’attività lunga e complessa». A fine mese «verranno conclusi i lavori nella via Nuracada e partiranno quelli di via Marginarbu, affidati a fine dicembre. Va avanti la progettazione esecutiva della strada Pitz’e Pardu. La prossima settimana inizieranno gli interventi di risagomatura delle cunette, con utilizzo di inerti, dove necessario. Le prime strade interessate saranno Santa Rosa, Cuccureddus, Terra Mamusa, Sa Matta Manna, Pauli Mannu, Paillone e S’Ollastu Mannu», conclude l’assessora.

