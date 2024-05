Strade rurali, risorse per la sistemazione 

A Neoneli nuovi investimenti a sostegno del settore agricolo e pastorale. A disposizione 470mila euro: con 100 mila euro (fondi del bilancio comunale e dell’Unione del Barigadu) si interverrà nelle strade di Santa Maria e di S’Arangiu dove verrà realizzata una pavimentazione in calcestruzzo. Con i 58mila euro trasferiti dal Ministero verrà sistemato il primo tratto della strada comunale che collega Neoneli a Ula Tirso; mentre la somma di 311mila euro (soldi trasferiti da Forestas e derivanti dalla vendita del sughero) servirà per la pavimentazione della strade di Assai e Taleri, e per la prosecuzione della sistemazione della strada per Ula Tirso. «Neoneli è un paese rurale, per cui non si può prescindere dalla campagna e da tutto ciò che da essa deriva, la viticoltura e la zootecnia - sottolinea il sindaco, Salvatore Cau – Neoneli ha un agro molto vasto, 4.800 ettari, e impervio, motivo per il quale stiamo incontrando difficoltà nella riqualificazione della viabilità rurale. La sussistenza delle nostre comunità sia dipendente dalle attività legate alla terra, per cui stiamo seguendo un programma, che mira ad una sistemazione delle strade, importante anche ai fini antincendio». (a. o.)

