Strade rurali, restyling da 200mila euro 

Macchine ed operai pronti al via, a Sestu il Comune comunica l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali, con 200 mila euro investiti.

«L’azione va oltre la semplice risagomatura», afferma l’assessora con delega alle Infrastrutture agricole, Roberta Argiolas, «i lavori riguarderanno i quadranti Nord-Ovest, Nord-Est e Sud-Est del territorio e prevedono la regolarizzazione e risagomatura del piano viabile, la colmatura di buche e avvallamenti, la manutenzione di cunette e opere di regimazione delle acque, la rullatura e rifinitura finale delle sedi stradali. Dovrebbero concludersi in primavera». Un intervento importante per queste strade, spesso sconnesse. «Abbiamo una visione a lungo termine e vogliamo garantire interventi efficaci, prevenire i deterioramenti», aggiunge l’assessora. «L’amministrazione vuole sostenere il comparto agricolo e tutelare il territorio», conclude la sindaca Paola Secci.

RIPRODUZIONE RISERVATA