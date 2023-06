Strade rurali praticabili per i mezzi anticendio: «Stiamo lavorando» 

«Qualche giorno fa il personale dell'ufficio tecnico di Guspini ha effettuato lavori di sistemazione sulla strada rurale che porta al vascone antincendio sul monte Santa Margherita, in preparazione della prossima campagna antincendio». Lo ha annunciato il vicesindaco Marcello Serru. Le strade rurali sono spesso oggetto di caldo dibattito in Consiglio comunale: la minoranza ha sollevato il problema della loro impraticabilità per i mezzi antincendio. «È importante che le strade siano percorribili anche con i mezzi antincendio a terra. Una è stata ripristinata ma le strade principali di accesso sono impercorribili con i mezzi antincendio. Quelle per Corongiu Pontis e per Monte Majore sono in condizioni critiche e con il materiale accumulato a valle, a causa delle piogge, si potrebbero fare interventi significativi, a condizione che ci sia la volontà di agire», dice il consigliere di Impari Alessio Pilloni. Notizia recente, proprio la strada per Corongiu Pontis è in fase di sistemazione mentre «è già stata avviata una procedura da parte dell'ufficio tecnico con una ditta per la strada di Monte Majore», assicura Serru, ribadendo: «Abbiamo risposto coi fatti concreti e tangibili che dimostrano l'impegno verso le esigenze del territorio, con pazienza e costanza di interventi». (g. g. s.)

