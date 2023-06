Strade rurali, operai al lavoro 

Al via il piano di interventi per sistemare le strade rurali nei paesi del Gerrei. L’Unione dei Comune, presieduta da Simone Melis, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la messa in sicurezza della viabilità rurale.

I lavori interessano tutti i paesi che fanno parte dell’ente: Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, Sant’Andrea Frius, San Basilio, Silius, San Nicolò Gerrei e Villasalto.

Per le operazioni sono stati stanziati 150 mila euro. La decisione è arrivata in occasione dell’ultima riunione di Giunta che si è svolta in videoconferenza e alla quale hanno preso parte oltre al presidente Simone Melis anche Antonio Quarto, Emanuela Guggeri, Gianfranco Frongia e Leonardo Usai. Si tratta di lavoro molto attesi nei centri che fanno parte dell’Unione dei Comune del Gerrei. Molte strade di campagna sono state danneggiate in seguito alle recenti ondate di maltempo. Una situazione che ha creato disagi a pastori e agricoltori.

Oro mancano soltanto gli adempimenti burocratici previsti dalla legge, poi gli operai entreranno in azione per ripristinare la viabilità. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA