Strade rurali, lavori in corso 

A Decimoputzu sono iniziati i lavori per le strade rurali che portano al campo di tiro al piattello e all’ippodromo. Previsti il ripristino del manto stradale e delle strutture accessorie (scoline e banchine) fondamentali per salvaguardarne il deterioramento causato soprattutto dall'acqua. Nel paese stanno anche portando avanti degli interventi per eliminare, o mitigare, alcune criticità idrauliche (creazione di percorsi di scolo che facciano confluire facilmente le acque verso i canali principali) che se non risolte portano a un veloce deterioramento del manto stradale.

Spiega l'assessore Stefano Ena: «Alla fine di quest'anno saranno più di due milioni di euro spesi per la manutenzione delle strade. Infrastrutture fondamentali per lo sviluppo dell'attività agricola e di tutte le attività connesse». (l. e.)

