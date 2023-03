Strade rurali fra buche e pozzanghere 

Buche e disagi: percorrere le strade rurali è quasi un’impresa. Da Tiria a San Quirico, da Donigala a Nuraxinieddu o nelle zone di Is Pasturas e Sa Rodia la situazione è diventata insostenibile. La denuncia è dei consiglieri Francesco Federico (Oristano Democratica e possibile) Maria Obinu, Giuseppe Obinu e Massimiliano Daga (Pd), Efisio Sanna, Carla della Volpe, Umberto Marcoli e Francesca Marchi (Oristano PIiù), firmatari di un’interpellanza. Particolari criticità nel prolungamento di via Fratelli Cairoli e a ridosso del prolungamento di via Lussu. Secondo la minoranza le criticità, causate dall’assenza di interventi, renderebbero difficoltoso l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto perfino di quelli di soccorso. Chiedono di sapere «se e quando l’amministrazione intenda intervenire per un’adeguata manutenzione, se intenda dotarsi di un piano di manutenzione e se non ritenga opportuno organizzare incontri con i residenti per trovare una soluzione». ( m.g. )

