Strade rurali,  è scontro in Consiglio 

Si accende in Consiglio comunale a San Gavino la discussione sulla condizione delle strade di campagna. L’occasione è stata offerta dall’interrogazione presentata dai cinque consiglieri di minoranza Nicola Orrù (primo firmatario), Angela Canargiu, Nicola Ennas, Bebo Casu e Silvia Mamusa.

Per gli esponenti dell’opposizione le vie rurali sono in pessime condizioni: «Le strade – denuncia Nicola Orrù – sono spesso impraticabili in campagna con disagi per i cittadini. A quasi un anno dall’insediamento della nuova amministrazione non abbiamo visto nessun intervento nelle strade di campagna. Lo sfalcio dell’erba è inesistente, le cunette sono invase da materiale utilizzato per sistemare la strada e c’è un’incuria totale del manto stradale. La difficoltà maggiore è per i mezzi che trasportano il latte e e il foraggio e che non possono arrivare alle aziende. In alcune imprese non possono essere ritirati prodotti perché le strade sono impraticabili. C’era stato promesso il greder, ma non è ancora in funzione, siamo in attesa».

È immediata la replica del sindaco Stefano Altea: «Sulle cunette è sorprendente l’accusa di immobilismo da parte del consigliere Nicola Orrù, che può constatare con i propri occhi gli interventi posti in essere nelle scorse settimane sulle strade de S’Arrideli, Gibaregus e Nuraci dove sono presente tantissime abitazioni. Comprendiamo la legittima posizione critica della minoranza ma vi dovrebbe essere sempre alla base l’onestà intellettuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA