Marmilla.
18 febbraio 2026 alle 00:24

Strade rurali dissestate: viabilità stravolta dal maltempo 

Gravi problemi per la viabiltà in Marmilla dopo il maltempo. Disagi nei centri urbani nelle aree rurali. A Genuri risultano chiuse la strada rurale Bau Murtas (circonvallazione est) e via Sa Jara, che conduce alla Giara, quest’ultima a causa di uno smottamento del terreno che ha gravemente compromesso la carreggiata.

A Las Plassas , per la caduta di alcuni pini è stata disposta la chiusura al traffico di parte di via Santa Maria e via Dante Alighieri. Inoltre, le strade comunali sterrate hanno riportato danni e, come racconta il sindaco Andrea Lampis, «l’esondazione del Riu Tellas ha trascinato via il sottofondo in ghiaia, generando in alcuni tratti una situazione di grave danneggiamento della strada adiacente».A Lunamatrona non si registrano al momento strade chiuse, ma il sindaco Italo Carrucciu dichiara che «molte sono ora da sistemare». Stato di calamità dichiarato a Furtei . A Setzu è stata disposta la chiusura della strada comunale in località Bacculioni «perché esiste il rischio frane», spiega il sindaco Sandro Palla.

A Tuili , invece, è stata ordinata la chiusura temporanea della strada comunale “Perdaba”, che «ha subito diversi danni», afferma il sindaco Andrea Locci. Sempre a Tuili sono previste limitazioni anche sulla strada “Nuridda”: nel tratto “Arridroxiu” è consentito il transito esclusivamente ai mezzi agricoli.A Turri è stata chiusa la strada che conduce alla località Srabadei, mentre a Villanovafranca è interdetta la viabilità vicino alla chiesa di San Lorenzo a causa del crollo di un muro. (g. g. s.)

