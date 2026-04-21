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San Gavino.
22 aprile 2026 alle 00:50

«Strade rurali dissestate, problemi per la viabilità» 

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Vivere o lavorare in campagna diventa sempre più difficile tra strade rurali dissestate, collegamenti difficili e infrastrutture carenti. È questa la situazione che denunciano i consiglieri comunali Angela Canargiu e Nicola Ennas del gruppo “San Gavino al centro": «Purtroppo questa è la realtà che ogni giorno vivono gli operatori agricoli e non del nostro territorio. Ora è appena scaduto il bando della Regione sul piano strategico della Pac 2023-2027 con un finanziamento massimo di 300mila euro proprio per garantire accessibilità, sicurezza e sviluppo economico. E non c’è stato nessun coinvolgimento della consulta e della cittadinanza per individuare priorità e tipologia di intervento. La maggioranza ancora una volta, resta chiusa tra quattro mura a prendere decisioni senza condivisione». Per i due consiglieri comunali senza strade adeguate: le aziende agricole rimangono isolate, i costi aumentano e lo sviluppo si blocca. Sulla questione interviene il sindaco Stefano Altea: «Abbiamo partecipato a un bando da 300mila euro per la viabilità rurale, optando per le strade campestri in località Ronigo e Gecca e Pardu. La nuova amministrazione in 20 mesi ha partecipato a decine di bandi ottenendo importanti finanziamenti». (g. pit.)

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