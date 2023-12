Strade rurali disastrate: via al progetto 

Sbloccato il progetto esecutivo per i lavori in via Marginarbu, a Sestu. Dopo una lunga attesa, proseguono dunque i lavori sulle strade rurali, per effettuare un trattamento di manutenzione e migliorare un fondo stradale in condizioni disastrose, come segnalato più volte anche dalla minoranza e dai cittadini che abitano o lavorano lì.

L’annuncio è dell’assessora Roberta Argiolas, responsabile di Verde Pubblico e Strade Rurali: «Per conseguire un progressivo abbattimento dei costi annuali di manutenzione ordinaria, si stanno effettuando una serie di interventi straordinari sui tratti di viabilità che per ubicazione ed estensione rappresentano un maggiore interesse collettivo. La strada su cui si svolgeranno i lavori costituisce un’importante bretella di collegamento fra le Vie Nuracada, Catalani e Cilea, permettendo un notevole risparmio dei tempi di percorrenza anche per chi deve raggiungere la località di Crabiolu Poderi. La sistemazione della strada peraltro va a chiudere le opere di sistemazione di un ideale anello di viabilità rurale e cittadina immediatamente a ridosso dell’abitato nord est del paese, visti anche gli ulteriori lavori, prossimi alla conclusione, di sistemazione del tratto stradale urbano fra la via Verdi e la via Catalani e l’intervento di sistemazione della Bia Nuracada».

Per l’inizio dei lavori c’è da attendere i tempi di aggiudicazione. La sindaca Paola Secci aggiunge: «Con questi lavori proseguiamo il nostro impegno per tutto l’abitato, contiamo di annunciare i tempi d’intervento il prima possibile». (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA