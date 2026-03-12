Strade rurali devastate dal ciclone Harry 

Il Comune di Sinnai chiede i fondi per la sistemazione delle strade rurali devastate dal ciclone di gennaio. I danni sono stati notevoli in tantissime vie di comunicazione fra le campagne, non solo nelle zone collinari ma anche di pianura come a “Su Pranu”, dove la pioggia ha rovinato l’asfalto allargando a dismisura le buche già esistenti e creando situazioni di vero pericolo per le auto, i trattori e per tutti i mezzi che vi transitano. Da qui la necessità di interventi di emergenza nei punti più critici, in attesa de finanziamenti attesi dalla Regione.

Diverse le strade rimaste danneggiate anche nella zona di Tasonis, Solanas, San Basilio e altre località collinari dove durante il ciclone Harry erano state soccorse anche diverse famiglie impossibilitate a rientrare a casa. Ora i tecnici del Comune hanno un piano di intervento realizzato dopo i sopralluoghi nelle zone. I finanziamenti necessari per poter materialmente intervenire li dovrà mettere a disposizione la Regione.

Si profila per il futuro anche lo studio di un unico progetto tra i Comuni di Sinnai e Settimo per la sistemazione della strada che dall’altezza del curvone prima dell’ingresso in pineta, si sviluppa fra le campagne dei due Comuni sino a Montolai. (r. s.)

