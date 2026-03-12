VaiOnline
Sinnai.
13 marzo 2026 alle 00:38

Strade rurali devastate dal ciclone Harry 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Sinnai chiede i fondi per la sistemazione delle strade rurali devastate dal ciclone di gennaio. I danni sono stati notevoli in tantissime vie di comunicazione fra le campagne, non solo nelle zone collinari ma anche di pianura come a “Su Pranu”, dove la pioggia ha rovinato l’asfalto allargando a dismisura le buche già esistenti e creando situazioni di vero pericolo per le auto, i trattori e per tutti i mezzi che vi transitano. Da qui la necessità di interventi di emergenza nei punti più critici, in attesa de finanziamenti attesi dalla Regione.

Diverse le strade rimaste danneggiate anche nella zona di Tasonis, Solanas, San Basilio e altre località collinari dove durante il ciclone Harry erano state soccorse anche diverse famiglie impossibilitate a rientrare a casa. Ora i tecnici del Comune hanno un piano di intervento realizzato dopo i sopralluoghi nelle zone. I finanziamenti necessari per poter materialmente intervenire li dovrà mettere a disposizione la Regione.

Si profila per il futuro anche lo studio di un unico progetto tra i Comuni di Sinnai e Settimo per la sistemazione della strada che dall’altezza del curvone prima dell’ingresso in pineta, si sviluppa fra le campagne dei due Comuni sino a Montolai. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 