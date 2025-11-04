Strade rurali, c’è un tesoretto 

Trecentomila euro: l’avanzo di amministrazione del Comune di Isili non è una grossa cifra ma potrebbe permettere di intervenire su diverse cose e ultimare altre avviate. La delibera è stata approvata nell’ultimo consiglio comunale con il supporto anche della minoranza: gli interventi sulla viabilità rurale e sul patrimonio comunale sono stati concordati e condivisi con i due gruppi di opposizione.

«Abbiamo accolto in questa occasione», ha detto Ignazio Faedda del gruppo di minoranza “Insieme Per Isili”, «l’invito del sindaco ad aprire un confronto con i gruppi di minoranza così come avevamo chiesto in occasione del consuntivo». Un dialogo che ha permesso dunque di programmare l’utilizzo dei 300mila euro per le opere pubbliche utili al paese in un clima di serenità e condivisione.

Come prima cosa si interverrà sulla viabilità rurale nelle zone in cui sono presenti le imprese agricole: 180 mila euro serviranno in località su Roledu e sulla vecchia Isili Nurri "Pontiddus" e poi ad Azzai. Verranno investiti altri 85mila euro per il completamento della nuova mensa del polo scolastico e altri cinquemila saranno utilizzati per l’arredo della mensa della primaria.

Si lavorerà anche sul Centro documentale dell'archeologia funeraria e sull’illuminazione dell'area giochi del Parco Asusa, altri lavori riguarderanno la riqualificazione dell'ex Montegranatico. Ci sarà spazio anche per altri interventi di riqualificazione del patrimonio comunale come il campo sportivo comunale, in particolare quello in terra battuta (circa 10 mila euro) per il quale è previsto la sostituzione con l’erba sintetica e il teatro Sant'Antonio.

«L'avanzo di amministrazione», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia «sarà utile da una parte al completamento di alcune opere pubbliche e dall’altra ad appianare una serie di criticità che riguardano il patrimonio comunale».

«Meriterebbe sempre maggiore attenzione», ha aggiunto Faedda,«la viabilità rurale dove ruota buona parte dell’economia locale, così da risolvere il problema una volta per tutte». (s. g.)

