Strade rurali, buche e fango dopo i lavori  

I lavori stradali a Sestu – cittadina dalla grande vocazione agricola – hanno da poco toccato anche le strade rurali. Ma a quanto segnala chi vive o lavora in campagna, non tutto sarebbe stato fatto a regola d’arte.

Proteste

«È vero, è passato il macchinario con la pala per spianare la strada, detto grader, ma non è stato steso bene il materiale», denuncia Francesco Serra, consigliere comunale di minoranza per il gruppo Sestu Domani. Così dopo le recenti piogge le strade si sono riempite di fango: «In pratica è come se i lavori non ci fossero mai stati». Le strade interessate sono in località San Liberato, Leonaxi Pallione, Corti Baccas e Guardio Lada. «Sono strade molto trafficate, e alcuni mezzi come ad esempio il camion che trasporta latte, si sono impantanati».

Il Comune

Roberta Argiolas, assessora ad Ambiente e Infrastrutturazione agricola, prova a fare il punto della situazione: «A gennaio sono ripresi i lavori di sistemazione delle strade rurali. Grazie allo stanziamento di 80.000 euro effettuato con l’ultima variazione di bilancio approvata nel 2022, in quest’ultimo mese è stato possibile effettuare le lavorazioni su 16 strade per una lunghezza complessiva di circa 27 chilometri, apportando 480 metri cubi di inerte riciclato e circa 900 tonnellate di materiale di cava. È in programma di lavorare su altri 10 chilometri circa, non appena il tempo lo consentirà».