Strade rurali, asfalto e cemento per coprire le voragini 

Un maxi finanziamento dalla Protezione civile per le strade rurali. Si tratta di 130 mila euro che con il cofinanziamento del Comune potranno arrivare a 180 mila. Gli interventi sono frazionati e distribuiti sul vasto territorio comunale alla luce di un sopralluogo effettuato nei mesi scorsi con i tecnici della Protezione civile stessa. Gli interventi principali riguardano il rifacimento del manto stradale tuttavia prima sarà necessario tamponare le buche con il cemento, la pulizia delle griglie e la sistemazione delle cunette nelle strade sterrate. Interventi in vista a Sa Serra, per colmare i crateri che rendo no il percorso disagevole e poi nelle località Maurusauru, Sessula, Pirastrus, circonvallazione a valle e infine sulla strada sterrata che da Taccu arriva verso Bari Sardo e Cardedu. «Sono state privilegiate le zone in cui ci sono case o aziende – spiega il vicesindaco Maria Tegas – Ci sono persone che le percorrono tutti i giorni per necessità e cerchiamo di venire incontro alle loro esigenze. Se già si lavora sull’asfalto, le griglie e le cunette aumentiamo in maniera importante la fruibilità delle arterie rurali, così importanti per il nostro paese».

