Strade rurali, arriva l’asfalto per migliorare la viabilità 

A Furtei sono in corso alcuni interventi sulla viabilità rurale, ritenuti fondamentali per sostenere l’economia agricola e migliorare, al tempo stesso, le condizioni di spostamento dei residenti nelle campagne. «È il completamento di un progetto già avviato nei mesi scorsi – ha spiegato il sindaco, Nicola Cau - che aveva interessato diverse strade di campagna con lavori di sistemazione del piano viario e delle cunette, indispensabili per garantire il corretto deflusso delle acque».

In questa nuova fase si è intervenuti con la bitumazione di alcuni tratti particolarmente critici, in particolare quelli in pendenza, dove durante le piogge si verificavano con maggiore frequenza disagi e difficoltà di percorrenza. I lavori hanno interessato le strade rurali nelle località di Sant’Antiogu, Genna Saba e Cilixia, collegamenti importanti per l’accesso ai fondi agricoli. L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione dell’importo di duecentomila euro, destinato alle opere principali, cui si aggiungono circa trentamila euro di risorse comunali impiegate per il completamento. Un investimento significativo che tende a migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete viaria rurale.

La conclusione dei lavori è prevista entro la settimana, con l’obiettivo di rendere la viabilità più sicura e funzionale alle esigenze del territorio.

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