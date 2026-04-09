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Furtei.
10 aprile 2026 alle 00:28

Strade rurali, arriva l’asfalto per migliorare la viabilità 

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A Furtei sono in corso alcuni interventi sulla viabilità rurale, ritenuti fondamentali per sostenere l’economia agricola e migliorare, al tempo stesso, le condizioni di spostamento dei residenti nelle campagne. «È il completamento di un progetto già avviato nei mesi scorsi – ha spiegato il sindaco, Nicola Cau - che aveva interessato diverse strade di campagna con lavori di sistemazione del piano viario e delle cunette, indispensabili per garantire il corretto deflusso delle acque».

In questa nuova fase si è intervenuti con la bitumazione di alcuni tratti particolarmente critici, in particolare quelli in pendenza, dove durante le piogge si verificavano con maggiore frequenza disagi e difficoltà di percorrenza. I lavori hanno interessato le strade rurali nelle località di Sant’Antiogu, Genna Saba e Cilixia, collegamenti importanti per l’accesso ai fondi agricoli. L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione dell’importo di duecentomila euro, destinato alle opere principali, cui si aggiungono circa trentamila euro di risorse comunali impiegate per il completamento. Un investimento significativo che tende a migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete viaria rurale.

La conclusione dei lavori è prevista entro la settimana, con l’obiettivo di rendere la viabilità più sicura e funzionale alle esigenze del territorio.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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