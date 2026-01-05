Strade rurali a pezzi dopo i temporali 

L’intensità delle precipitazioni piovose appena dopo Natale ha causato danni alla viabilità rurale, precludendo l’accesso di alcune aziende agricole. Le segnalazioni sono arrivate sulla scrivania del sindaco di Talana, Christian Loddo, che ha convocato la Giunta e deliberato lo stato di calamità naturale, procedura utile per richiedere aiuti economici alla Regione. «Il violento nubifragio - ha spiegato il primo cittadino - ha determinato una situazione di disagio e pericolo per la pubblica incolumità, perciò è necessario disporre degli interventi urgenti e straordinari utili a evitare ulteriori e più gravi danni». In più, la mattina del 28 dicembre una frana a Coa ‘e Thurru, lungo la strada provinciale 56, ha causato rallentamenti alla circolazione.

I cedimenti sono stati segnalati ai carabinieri e al personale tecnico della Provincia Ogliastra, che nella tarda serata dello stesso giorno ha inviato sul posto un’impresa per la rimozione dei detriti. Al di là della tempestività dell’intervento (celere è stato il responsabile della viabilità provinciale a predisporre, il 31 dicembre, un’azione manutentiva urgente anche sulla provinciale 63 tra l’Orientale e Santa Maria Navarrese), il sindaco di Talana sollecita lavori di consolidamento del tratto, dove già nel recente passato erano avvenuti smottamenti. La provinciale 56 è tra i 63 capitoli di spesa arenati nei faldoni della Provincia di Nuoro, che ora ha ceduto le competenze all’Ogliastra. «Il tempo non lo si può gestire ma gli interventi sì: ogni ente sa il suo da fare, che lo faccia», conclude Loddo, chiamando in causa la Provincia. (ro. se.)

