Strade rovinate dopo i cantieri Il Municipio sollecita le imprese 

Il Comune di Uta ha inviato solleciti per il ripristino delle strade alla ditta Fiber Cop, dopo i lavori per la ottica fibra. I ripristini erano iniziati mesi fa, ma da un po’ di tempo la ditta li ha interrotti. Per questo motivo, nel paese ci sono diverse strade che stanno diventando pericolose a causa anche del maltempo dei mesi scorsi. Gli utesi si lamentano con l’amministrazione comunale che però non può intervenire, considerato che si tratta di un lavoro ministeriale.

«Abbiamo nuovamente inviato pec di sollecito», spiegano dalla Giunta, «la polizia locale in accordo con l’ufficio tecnico ha mandato sanzioni alla ditta perché ci sono situazioni di pericolosità e per danni a cose e ai cittadini». Il Comune ha inviato il nuovo messaggio di posta elettronica certificata venerdì, per richiedere il ripristino dei tagli stradali: «È un problema di tutti i paesi dove la ditta ha lavorato per la fibra e ora si stanno ritrovando con la mancanza dei lavori di ripristino: era un lavoro che doveva essere fatto entro una certa data con i fondi del Pnrr», continua la Giunta. «Ora stiamo vigilando e insistendo sul ripristino dei tagli stradali perché il paese lo viviamo anche noi e conosciamo benissimo il problema creato alle strade che avevamo asfaltato diversi anni fa. Ora ci siamo ritrovati con un programma calato dall’alto e siamo in questa condizione perché il ripristino del manto tarda ad arrivare».

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